UA-onderzoeker Boris voert doctoraatsverdediging uit in virtual reality: “Een wereldprimeur”

Procureur Franky De Keyzer spreekt klare taal: “De man die een gram coke door zijn neus trekt, houdt het nar­co-terrorisme in stand”

21 december Sinds 6 mei zit Franky De Keyzer (51) op de stoel van provinciaal procureur in het Antwerpse Vlinderpaleis. Hij zet samen met zijn collega’s in Turnhout, Mechelen en Antwerpen de lijnen uit over hoe criminelen in de provincie worden vervolgd. “Zware straffen is het enige wat helpt bij narco-terroristen zoals die in de Antwerpse drugswereld rondlopen. Daarbuiten wil ik meer ruimte creëren voor alternatieve straffen of voor Guilty Plea, een lagere straf in ruil voor een schuldbekentenis.”