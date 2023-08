Twintigers die (wellicht) woning van familie Ben Saddik wilden beschieten, krijgen vier jaar cel (maar kickbokser zelf krijgt niks)

Vier jaar cel voor duo dat woning van beruchte drugsfami­lie beschoot: “Ik dacht dat we naar de ‘hoeren­straat’ gingen”

Jeraiho P. (20) en Bernicio H. (21) hebben van de Antwerpse rechtbank vier jaar cel gekregen omdat ze in september vorig jaar een woning van de beruchte familie El H. onder vuur namen. H. bekende dat hij een schot had gelost op het pand in de Deken De Wintersstraat nadat het duo eerst het woord ‘dief’ op de gevel had gespoten met graffiti. De familie El H. kreeg het de afgelopen twee jaar zwaar te verduren en lijkt de meest geviseerde familie in de Antwerpse drugsoorlog te zijn.