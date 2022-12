Twintiger krijgt zes jaar cel voor verkrachting van drie tieners: “Jonge slachtoffers herleid tot lustobjecten”

De moeder van een vijftienjarig meisje deed op 14 januari 2020 aangifte van zedenfeiten. De schooldirectie had een filmpje onder ogen gekregen waarin haar dochter een oudere man oraal bevredigde. Die man werd later ook geïdentificeerd. Het meisje zei dat ze door een jongen verplicht werd om zich te prostitueren in een appartement aan de Gallifortlei in Deurne. Ze had ook een account op de sekswebsite ‘Redlights’ moeten aanmaken. Het meisje durfde niet te weigeren, omdat haar moeder werd bedreigd.

Gratis verblijf in ruil voor seks met ‘verhuurder’

Ze verklaarde verder dat ze met de beklaagde en nog een andere man seks had gehad. Beide mannen waren ook op het appartement aanwezig toen de feiten hadden plaatsgevonden. Een jongeman van 21 had alles gefilmd. Een getuige verklaarde dat ze dacht dat het meisje zich gedwongen voelde. De beklaagden hadden haar namelijk wijsgemaakt dat de man in het filmpje de verhuurder van het appartement was en dat ze er twee maanden gratis mochten verblijven als ze met hem naar bed ging. Ze had de slaapkamer huilend verlaten. De rechtbank vond dat de beklaagden door hun aanwezigheid en houding een dermate vijandige context hadden gecreëerd waardoor ze niet anders kon dan seksuele handelingen te stellen bij de ‘verhuurder’.

Slachtoffers van 18 en 13 jaar

De beklaagde maakte echter nog meer slachtoffers. Hij had op 13 november 2020 een dertienjarig meisje opgepikt aan een jeugdinstelling in Kapellen en was met haar naar een hotel in Rumst gereden. Ze had daar seks met hem en met zijn oom, die niet geïdentificeerd kon worden. De twintiger ontkende dat er sprake was van verkrachting. Het meisje verklaarde dat ze dronken was en haar gedrag niet meer kon controleren, maar betwistte eveneens dat ze verkracht werd. De rechtbank dacht er gelet op haar jonge leeftijd anders over.

Op 5 december 2021 deed dan weer een meisje van achttien jaar aangifte. De beklaagde en zijn jongere broer hadden haar meegenomen naar een hotel in Rumst, waar ze haar hardhandig hadden verkracht. Het slachtoffer had krabletsels in haar hals en op haar rug en blauwe plekken in haar gezicht. De broers beweerden dat alles met instemming van het slachtoffer gebeurde. Maar de rechtbank zag geen reden om aan de verklaring van het meisje te twijfelen. De rechtbank tilde zwaar aan de feiten. “De slachtoffers, die bijzonder kwetsbaar waren door hun jonge leeftijd, werden door de beklaagden herleid tot lustobjecten waarop ze naar believen hun perverse lusten konden botvieren.”

