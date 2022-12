Twintig minderjarige herrieschoppers opgepakt na Frankrijk-Marokko

Antwerpen Ex-model (33) opent pop-up met hippe zwanger­schaps­kle­ding in de Klooster­straat: “Ik maak komaf met de seutjeskle­ding”

Na een pop-upwinkel in Gent is het voor Rebekka Jeurissen (33) nu tijd om Antwerpen te veroveren. In de Kloosterstraat kan je dan ook bij haar terecht voor hippe zwangerschapskleding die je bovendien na de bevalling kan blijven dragen: “Het is niet omdat je zwanger bent, dat je je niet meer hoeft op te kleden.”

11 december