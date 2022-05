Tweede vestiging van Pitaya opent op Melkmarkt

AntwerpenVandaag opent in Antwerpen een tweede vestiging van de Thaise streetfoodketen Pitaya op de Melkmarkt. In oktober vorig jaar opende Pitaya al een eerste restaurant in de Antwerp Tower. De eerste 100 bezoekers krijgen een gratis gerecht.

“Een restaurant in Antwerpen was vanzelfsprekend voor ons”, vertelt zaakvoerder Olivier Goetschalckx. “Door de talrijke bezoekers in de Antwerp Tower is het duidelijk dat de Antwerpenaren maar al te graag hun smaakpapillen op de proef stellen. Bovendien verwelkomen we bij Pitaya ‘global citizens’, mensen die openstaan voor een nieuwe ervaring en het ontdekken van andere keukens. De tweede vestiging op de Melkmarkt is dé perfecte locatie in het bruisende centrum waar locals, studenten en toeristen samenkomen.”

De gerechten zijn geïnspireerd op de originele Thaise streetfood. De wokgerechten worden à la minute bereid in de open keuken. Op de menukaart staan onder andere groene, rode of gele curry met rijst, pad thai (gebakken rijstnoedels met kip, tofu of scampi’s), sie yai (rundvlees en udonnoedels) of nua kao (rundvlees en garnalen met wortelen en rijst).

Ondertussen zijn de Pitayarestaurants te vinden in heel Europa. België telt acht vestigingen in Brussel, Luik, Namen, Gent, Nijvel en Antwerpen. De Thaise restaurantketen zal later dit jaar nog verder uitbreiden in de Benelux.

Volledig scherm Nieuws restaurant Pitaya opent op de Melkmarkt in Antwerpen. © Tessa Kraan

