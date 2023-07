Tweede aanslag op rij: explosief vernielt voordeur ‘La Cuisine’ op Turnhoutsebaan

Vier soldentips van onze lifestyle­jour­na­list: van nieuwe winkels tot waar je achteraf best iets gaat eten

Antwerpen is dé lifestylestad van ons land: elke week valt er wel wat nieuws te beleven op vlak van mode, restaurants en bars, shoppen of andere vrijetijdsbesteding. Onze journalist geeft vanaf nu elke maand vier tips over wat je niet gemist mag hebben in Antwerpen. Deze maand zijn dat vier soldentips, want de hele maand juli doen winkels hun zomercollectie weer van de hand voor lagere prijzen. Ontdek hier nieuwe winkels, waar je duurzaam shopt en waar je achteraf iets lekkers eet of drinkt.