Tweede aanslag in Gilmanstraat in Deurne: broers E. B. geviseerd

In dezelfde straat werd woensdagnacht vuurwerk gegooid. In het getroffen huis wonen de broers E. B., die eerder al geviseerd werden bij aanslagen in Deurne. In de De Gryspeerstraat werd in de zomer van 2020 een ander huis van de familie onder vuur genomen met een machinegeweer. De woning in de Gilmanstraat zou al een tijd door privé-bewaking in de gaten worden gehouden.