Twee weken kinder- en jeugdfilms op 35ste JEF festival

Antwerpen De aanslag die een onschuldig meisje het leven kostte, was wellicht gericht tegen haar ooms. Wie is de beruchte drugsfami­lie El B.?

De schietpartij van maandagavond in Merksem heeft drugsbaron Othman El B. en zijn broer Younes figuurlijk in het hart getroffen. De kogels die op de woning in de Nieuwdreef gevuurd werden, kostten het leven aan hun nichtje Firdaous, amper 11 jaar oud. De familie El B. wordt al jaren gezien als een belangrijke speler in het Antwerpse drugsmilieu. “De rijkste drugsfamilie in de stad”, noemt burgemeester De Wever hen.

13:28