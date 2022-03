Twee wagens weggetakeld van gehandicaptenparkeerplaatsen

Antwerpen Eerste Antwerpse vrouwenbar Cut neemt vliegende start: “Dit is een womancave waar dames zich veilig moeten voelen”

Vagina’s op de ramen, posters met blote vrouwen… Het thema is meteen duidelijk wanneer je binnenstapt in de vrouwenbar van Kenza Roofthooft (33) en Aranka Van Velse (32) in de Grote Pieter Potstraat. De toepasselijke naam voor het concept? Cut. De bar is een nieuwe ‘veilige plek’ voor dames die zin hebben in een avond op café met vriendinnen, maar niet aangesproken willen worden door een zatte vent. “Onaanvaardbaar gedrag van mannen smoren we vanaf moment één in de kiem.”

11:53