Twee vrouwen overleden na CO-vergiftiging in Wilrijk: Politie vindt smeulende barbecue ín woning

ANTWERPEN ANALYSE. Hoe liggen de politieke kaarten in Antwerpen, twee jaar voor de verkiezin­gen? “De Wever zal altijd aan zet zijn, maar drugsoor­log kan hem stemmen kosten”

Bart De Wever (N-VA) is tien jaar burgemeester in Antwerpen. Hij wil dat ook graag tot 2030 blijven. Maar eerst zijn er in 2024 nog gemeenteraadsverkiezingen. Hoe liggen de kaarten? Staat er een straffe uitdager voor De Wever op? Overleven Open Vld en CD&V de stembusslag? Kan het afschaffen van de opkomstplicht een rol spelen? “Op dit moment zit N-VA in een zetel”, denkt politicoloog Dave Sinardet.

9 oktober