Twee vrienden afgevoerd naar ziekenhuis na vechtpartij met stokken aan frituur Sportpaleis

De lokale politie bevestigt de feiten maar benadrukt dat het niet om een steekpartij ging: “Het gaat om twee vrienden. Overdag waren ze naar Brussel en was er daar een ruzie ontstaan. Terug in Antwerpen is deze ontaard in een gevecht. Omstaanders hebben ze uit elkaar proberen halen, maar ze vlogen elkaar weer in de haren. Er zou alcohol mee gemoeid zijn, en op camerabeelden is te zien dat er stokken aan te pas kwamen. Een van de mannen bloedde hard aan het hoofd en een omstaander heeft deze met een T-shirt proberen stelpen. Uiteindelijk is de politie ter plaatse gekomen en daarna een ambulance. Deze heeft beide naar het ziekenhuis gebracht ter verzorging. Er is een een proces verbaal opgemaakt, maar deze gebeurtenis staat los van het criminele milieu. Geen van beide heeft een klacht ingediend tegen elkaar.”