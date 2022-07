Twee rijstroken versperd richting Gent na ongeval voor Kennedytunnel

ANTWERPEN Kerstshop­pen bij tropische temperatu­ren: “Verzame­laars leggen soms 350 euro neer voor een kerstbal. Een speciale, weliswaar”

Wie denkt dat ze bij temperaturen tot veertig graden alleen in Australië aan Kerstmis denken, is nog niet in de Antwerpse Kloosterstraat geweest. De kerstwinkel van Christel Dauwe (55) is er het hele jaar open en dus ook tijdens deze zomerse hittegolf. “Passanten, vaste klanten en verzamelaars: het kan hier zelfs in de zomer heel druk worden.”

12:16