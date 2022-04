Twee rijstroken versperd op de Antwerpse Ring richting Gent

Antwerpen/Hasselt Ex-rijkswach­ter Willy Van Mechelen mag na anderhalf jaar gevangenis verlaten

Na ruim anderhalf jaar opsluiting hebben ex-rijkswachter Willy Van Mechelen en Nathan Steveniers de gevangenis mogen verlaten. De twee mannen werden in oktober 2020 aangehouden in het drugsonderzoek “Costa” waarbij 11 ton cocaïne in beslag werd genomen.

14 april