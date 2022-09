Twee rijstroken Antwerpse Ring richting Nederland versperd door gat in de rijbaan

Er zit een gat in de rijbaan op de R1, de Ring rond Antwerpen, ter hoogte van Merksem. Richting Nederland zijn daardoor twee rijstroken versperd. Dat is in de buurt van het viaduct van Merksem. Het verkeer richting de haven of naar Breda rijdt best via de Liefkenshoektunnel. Die is tolvrij gemaakt.