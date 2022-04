Twee rijstroken A12 versperd door ongeval in Wilrijk

Antwerpen 26-jarige vrouw afgevoerd naar ziekenhuis na botsing met tram

In de Brusselstraat op het Antwerpse Zuid, vlak voor de KdG-Campus Zuid, is dinsdagochtend een vrouw van 26 geraakt door een tram. Vermoedelijk was de dame met een elektrische step onderweg toen ze tijdens het oversteken van de baan geraakt werd door een tram. Veel details over het ongeval zijn nog niet bekend.

