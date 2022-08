Twee minderjarige dealers gevat: “Bij de verdachte thuis lag cocaïne, marihuana en 37.500 euro”

Antwerpen Koud(er) douchen in Antwerpen? “Dat gaan we onze inwoners niet aandoen”

De stad Antwerpen neemt nog geen bijzondere maatregelen om de energiefactuur op korte termijn te drukken. Van extreme ingrepen zoals koud douchen in Duitse steden is al helemaal geen sprake. “We geloven niet in dat soort maatregelen”, zegt Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA).

1 augustus