Twee maanden na verwoestende brand aan Antwerpse unief: “Onze studenten zullen de gevolgen amper merken”

AntwerpenDe zomervakantie aan de Universiteit Antwerpen begon dramatisch: de Stadscampus werd getroffen door een verwoestende dakbrand. De hele zomer is puingeruimd. En blijkbaar is er flink doorgewerkt. Want volgens de unief zullen de studenten de gevolgen van de brand “amper merken”. Ook voor de medewerkers die hun werkplek kwijtspeelden, is er goed nieuws. Voor hen is onderdak gevonden in een coworkingspace vlakbij.