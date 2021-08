Twee kinderen op step sterven bij ongeval met vrachtwagen in Antwerpen

ANTWERPEN Nu ook mobiele vaccinatie­cen­tra in scholen: “We dringen geen vaccins op en prikken nooit zonder toestem­ming van de ouders”

19 augustus Na mobiele vaccinatiecentra in woonwijken plant het Antwerps stadsbestuur nu ook hetzelfde voor middelbare scholen. Vanaf september passeren mobiele vaccindorpen in scholen die daar zelf naar vragen om scholieren alsnog massaal geprikt te krijgen. “De vaccinatiegraad in Antwerpen is enorm hoog, maar bij veertien- tot zeventienjarigen merken we opvallend minder respons.”