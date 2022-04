Twee illegale werkkrachten betrapt tijdens politiecontrole handelszaken

Meer specifiek was het het wijkteam van Borgerhout dat de vaststellingen deed. Zo troffen zij twee personen aan die illegaal in België verblijven en niettemin al aan het werk waren. Zij werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. In één handelszaak was er dan weer nergens een verantwoordelijke ter plaatse. Aangezien dat verplicht is, stelden de inspecteurs een GAS-boete op.