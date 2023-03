Twee drugsuithalers opgepakt in de Waaslandhaven: 45 pakken cocaïne gevonden

Cultuurfes­ti­val Calamartes al voor de vijftiende keer op de Stadscam­pus van UAntwerpen

Op maandag 6 maart geven de studenten van UAntwerpen de aftrap voor een nieuwe editie van het cultuurfestival Calamartes. In de befaamde spiegeltent organiseert studentenkoepel Unifac, in samenwerking met zo’n twintig studentenverenigingen, een brede waaier aan culturele activiteiten. Deze editie wordt extra feestelijk, want Calamartes bestaat al vijftien jaar.