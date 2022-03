Twee dealers gearresteerd: 17-jarige jongen loopt tweede keer tegen de lamp op paar maanden tijd

Antwerpen/Kapellen Raadkamer verwijst Nigeriaan­se oplichter en 69-jarige vrouwelijk slachtof­fer door naar correctio­ne­le rechtbank: “Hij overtuigde haar om haar man te vergifti­gen.”

De Antwerpse raadkamer heeft een 35-jarige Nigeriaanse man en een 69-jarige vrouw uit Kapellen doorverwezen naar de correctionele rechtbank in een dossier rond ‘emotiefraude’. De man had de vrouw ervan overtuigd dat hij een Amerikaanse legercommandant in geldnood was en kreeg haar zover dat ze probeerde haar echtgenoot te vergiftigen.

8 maart