Twee bestuurders leggen positieve drugstest af aan Sint-Jansplein

Antwerpen Antwerpse dichter schrijft gedicht over hoe mensen energiecri­sis ervaren: “Onzeker­heid, machteloos­heid en onrecht­vaar­dig­heid”

De Antwerpse dichter Sara Eelen schreef in opdracht van Ateliers voor Werknemersvorming (AWV) een gedicht over hoe mensen de energiecrisis ervaren. Dat deed ze aan de hand van 500 gedachten en gevoelens die een diverse groep van mensen zelf had neergeschreven. Op die manier wil AWV de kopzorgen van de gewone mensen over de hoge energieprijzen onder de aandacht brengen. Het gedicht kadert ook in de Vlaams-Nederlandse poëzieweek die donderdag van start gaat.

24 januari