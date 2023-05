Twaalf sluikstorters betrapt aan Stadspark

Motorclub ‘Amigos’ plant erehaag voor fietsster (23) die overleed na ongeval in centrum Antwerpen: “Een stille erehaag, voor een bescheiden meisje”

Een erehaag, gevormd door motorfietsen. Met dat eerbetoon wordt zaterdag afscheid genomen van de 23-jarige fietsster die op 2 mei op de Plantin en Moretuslei in Antwerpen onder een vrachtwagen terechtkwam. De vrouw overleed twee weken later aan haar verwondingen. Het initiatief komt van motorclub ‘Amigos’, waarvan het slachtoffer en haar vader al jaren lid waren. “Ze was een timide en bescheiden meisje en daarom zullen de motoren niet brullen.”