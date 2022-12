Twaalf jaar cel geëist tegen 'Dikke Nordin' voor drugs- en wapenhandel

Meer over drugs in Antwerpen lees je in dit dossier.

Nordin E.H. leidt volgens het openbaar ministerie een criminele organisatie vanuit Dubai en gaf opdracht om containers met cocaïne te stelen, wapens en explosieven aan te schaffen en geweldsdelicten te plegen na misgelopen drugstransacties. De procureur vorderde twaalf jaar cel en 100.000 euro boete. Voor vijftig medebeklaagden werden celstraffen van drie maanden tot tien jaar geëist.

Schietincident

Het onderzoek startte met een schietincident in de nacht van 20 april 2019, waarbij een 20-jarige vrouw zichzelf in dronken toestand in de voet had geschoten in een appartement aan de Verbrandendijk in Zwijndrecht. “Er werd een heus wapenarsenaal aangetroffen: 8 granaten, 4 vuurwapens en munitie, 1 kilogram semtex, 2 gsm-ontstekingsmechanismen, maar ook 28 kilogram cocaïne en 25.000 euro cash”, stelde de procureur. Bij Moufdi R., de vriend van de vrouw, werden nog eens twee vuurwapens gevonden, alsook 11,2 kilo cocaïne in een verborgen ruimte in zijn wagen en op zijn appartement in Merksem.

Verdovende middelen

Verder onderzoek met observaties, telefonie-onderzoek en directe afluistering bracht een criminele organisatie in beeld die zich bezig hield met de invoer van verdovende middelen. Een zestal containers met cocaïne werd uit de haven gestolen via pincodefraude. Nadat de drugs uit de containers was gehaald, werden die opnieuw verzegeld en teruggebracht. Bij een inval in een loods in Bornem op 13 januari 2020 werd 203 kilogram cocaïne aangetroffen.

Nordin E.H. kwam uit afgeluisterde gesprekken naar voren als de leider van de organisatie. “Hij werd door de anderen NWA genoemd, wat voor ‘Never Work Again’ staat. Het was ook zijn nickname in geëncrypteerde gesprekken”, zei de procureur. De organisatie had een Antwerpse, Limburgse en Nederlandse tak, die met elkaar contact hielden.

Wapens

Een van de afspraakplaatsen was een appartement aan de Cadixstraat op het Antwerpse Eilandje, waar ook Moufdi R. naartoe was gegaan nadat het wapenarsenaal bij zijn vriendin werd ontdekt. Het appartement werd gehuurd door Fidan J., de leider van de Antwerpse tak met als bijnaam ‘Patateke’. Er werden partijen drugs verhandeld en cocaïne en geld opgeslagen.

De organisatie schafte ook wapens aan om zichzelf te beschermen en om intimidaties en wraakacties uit te voeren van zodra de criminele activiteiten in het gedrang kwamen. “Nordin E.H. werd meermaals aangeduid als de opdrachtgever van geweldsdelicten met Memet T., ook wel ‘Halo’ genoemd, als zijn rechterhand”, zei de procureur.

Bij de Limburgse tak van de organisatie werden springstoffen, ontstekers, een raketlanceerder met antitankgranaat en oorlogswapens van het type AK-47 aangetroffen. Ook via connecties in Noord-Nederland werd de organisatie met wapens bevoorraad. Dat leidde in Nederland al tot veroordelingen.

Dubai

De leden van de organisatie toonden zich bijzonder zwijgzaam na hun arrestatie. “Er werden geen namen genoemd. Niemand wilde bevestigen dat de ‘NWA’ en ‘Nordin uit Dubai’ uit de afgeluisterde gesprekken Nordin E.H. was. Ze zwegen enerzijds uit schrik, maar anderzijds ook omdat ze zwijggeld kregen. Aangehoudenen zouden 2.000 euro per maand betaald krijgen, plus 100.000 euro na hun vrijlating”, zei de procureur.

Nordin E.H. verblijft vermoedelijk nog steeds in Dubai. Het Antwerpse gerecht heeft om zijn uitlevering gevraagd, maar dat is nog niet gelukt. Tijdens een videoverhoor ontkende hij elke betrokkenheid en verklaarde hij ook geen cryptofoon te gebruiken, maar volgens de procureur blijkt uit het SKY ECC-onderzoek het tegendeel. Ook Memet T. ontkende en zei Nordin E.H. niet te kennen.

Straf

De procureur vorderde voor Nordin E.H. twaalf jaar cel. In twee andere drugsdossiers hangt hem nog eens veertien en vijftien jaar cel boven het hoofd. Voor Memet T., Fidan J. en Aziz K. - die in Limburg wapens stockeerde - werd tien jaar cel en 80.000 euro boete geëist.

Het ‘Bommen en Granaten’-dossier kende in het voorjaar een valse start door een wrakingsverzoek van de advocaten van Nordin E.H., dat door het hof van beroep uiteindelijk ongegrond werd verklaard. De zaak wordt nu volledig hernomen. De verdediging komt in januari en februari aan het woord.

Lees ook

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.