Turnen in ‘t museum, gamen in de dierenwinkel: theaterproject 7x7 zorgt voor zeven dagen vol verrassingen in hartje stad

Turners in Museum Mayer van den Bergh, een absurd verhaal bij de bakker of een kunstwerk in een schoonheidssalon: Verdonck en Verstraeten doen je nadenken over hoe je naar een stad als Antwerpen kunt kijken. Het heeft ook iets van een spel, want op elk van de zeven dagen is er op de zeven gekozen plekken iets anders te zien.