Turkse lassers ingevlogen om Bengaalse ‘slaven’ te vervangen op werf Borealis: “We wachten al een jaar om hier te komen werken”

Antwerpen/DeurneEen veertigtal Turkse en Roemeense lassers en pijpfitters is afgelopen weekend ingevlogen naar Antwerpen om de 55 Bengaalse en Filipijnse arbeiders te vervangen op de werf van Borealis in de Antwerpse haven. Zij werden mogelijk slachtoffer van mensenhandel. De nieuwe werknemers verblijven in dezelfde appartementen aan de Keesinglaan in Deurne en werken eveneens voor de Franse aannemer IREM-Ponticelli.

Op de hoek van de Bisschoppenhoflaan en de Keesinglaan staat het verlaten rusthuis Atlantis. In de heringerichte kamers verblijven tegenwoordig gastarbeiders die in de Antwerpse haven werken voor aannemer IREM-Ponticelli. Volgens de Antwerpse arbeidsauditeur verbleven daar tot vorige week 55 Bengaalse en Filipijnse lassers en pijpfitters in erbarmelijke omstandigheden.

Thee op terras

Daarvan is vanmorgen niets meer te merken. De kamers zijn proper gemaakt. De gemeenschappelijke keuken en badkamer ligt er netjes bij. Per twee hebben zij een slaapkamer. Zij zijn vrijdag door IREM-Ponticelli naar Antwerpen overgevlogen. De Turkse mannen zitten vanmorgen op het terras thee te drinken en te roken.

“Wij wachten al een jaar om in Antwerpen te komen werken. Wij zijn met twintig Turken, tien per verdieping hier. Onze opleiding hebben wij in Turkije en in Roemenië gekregen”, zeggen de mannen. In het gebouw om de hoek verblijven een twintigtal Roemeense gastarbeiders die eveneens sinds dit weekend in Antwerpen zijn.

500 euro per maand

Over de interventie van het Antwerpse arbeidsauditoraat hebben zij vaag iets opgevangen. Zij zijn het gewend om op buitenlandse werven te werken met verschillende nationaliteiten. In Turkmenistan, in Saoudi-Arabië of Roemenië, overal komen zij wel lassers uit Filipijnen of Bangladesh tegen. De naam ‘Borealis’ waar zij in Antwerpen zullen werken, kennen ze niet. “Een fabriek voor plastiek te maken”, meent één van hen te weten.

Volledig scherm Turkse en Roemeense lassers en pijpfitters staan klaar om de Bengalen en Filipijnen te vervangen. © Patrick Lefelon

De mannen trekken grote ogen wanneer het loon van 500 tot 600 euro van hun Bengaalse en Filipijnse voorgangers ter sprake komt. De Turken is een wedde van 2.300 euro beloofd voor vijf dagen van 9 tot 10 werkuren.

“Bovenop betaalt IREM-Ponticelli ons een vergoeding van 350 euro per maand voor onze kosten van verblijf en eten”, zegt een man in voetbalshirt van Besiktas. “Wij zijn er klaar voor. Wij wachten vandaag op de orders van ons bedrijf om aan de slag te gaan.”

LEES OOK: