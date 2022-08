Turkse arbeiders Borealis-werf verzamelen aan politiekantoor

“We willen geen slachtoffer zijn of een dader aanduiden, maar vragen om te luisteren naar ons verhaal”, smeekten ze aan de politie. De groep wilde klacht indienen tegen de onmenselijke werkomstandigheden en valse beloftes die aannemer Irem hen heeft gedaan. “Het enige wat we vragen, is een eerlijke vergoeding voor ons werk.”

De bemiddelingsteams van de Antwerpse politie stonden hen te woord. “Iedereen is geïdentificeerd en in samenspraak met het parket is iemand die het voortouw nam gehoord in een verhoor”, aldus woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie aan Gazet van Antwerpen. “Via hem zijn de grieven gedeeld en genoteerd. We maken die info over aan het arbeidsauditoraat die de zich over het dossier buigt.”