Tulpen plukken op het Astridplein op 21 januari

Antwerpen Othman El B. wil politie helpen in plaats van oorlog tegen Nederland­se drugsmaf­fia te beginnen: “Hij weet dat hij van hen niet kan winnen”

De vermeende drugsbaron Othman El B. wil de moord op zijn 11-jarig nichtje Firdaous wreken door samen te werken met de politie. Zelf wraakacties opzetten is niet de stijl van Othman El B. Hoe geloofwaardig is hij echter wanneer hij beweert niets met drugshandel te maken te hebben, terwijl hij over drie weken terechtstaat voor de invoer van 1,3 ton cocaïne?

11 januari