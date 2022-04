Tuinfeest Harmonie in het teken van belle époque

Antwerpen 6 maanden rijverbod, grootste deel met uitstel, voor bekende Limburgse strafplei­ter: “Hij moet een lezing houden voor jongeren over de gevaren van alcohol achter het stuur.”

Strafpleiter Bert Vanmechelen krijgt 6 maanden rijverbod, waarvan 5 maanden met uitstel, omdat hij eind april vorig jaar werd betrapt op rijden onder invloed. Hij was toen in Antwerpen voor een assisenproces, maar werd in de buurt van de Amerikalei staande gehouden door politie. Een alcoholslot, zoals het parket gevorderd had, kreeg hij niet. Maar als een van zijn voorwaarden zal hij nu een lezing moeten geven aan jongeren over de gevaren van alcohol in het verkeer.

