Trouwste Antwerp-fans nú al paraat op Grote Markt: “Hele dag vastgeroest op dit terras om onze helden van op de eerste rij te kunnen zien”

ANALYSE. CD&V en Vooruit pakken al uit met lijsttrek­ker voor Antwerpse gemeente­raad: hoe staan de sterren bij de concurren­tie?

Het was de voorbije week even met de ogen knipperen: zestien maanden voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen kennen we al de lijsttrekkers van CD&V (Orry Van de Wauwer) en Vooruit (Jinnih Beels). Krijgen ze snel navolging van de andere partijen of laten die zich niet opjagen? Wordt er in alle stilte toch nog aan een of ander kartel gewerkt?