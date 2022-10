Tramverkeer zwaar verstoord door kabelbreuk

Antwerpen INTERVIEW. Steven De Haes (44) vier jaar langer decaan van internatio­naal gelauwerde Antwerp Management School: “De volgende generatie leiders is klaar om de verantwoor­de­lijk­heid op zich te nemen”

Op de superdiverse campus van de Antwerp Management School (AMS) mag een Kempenaar zich vier jaar langer baas noemen. Professor Steven De Haes (44) is dé man die de prestigieuze business school van 19 miljoen euro omzet komend mandaat nog meer op de wereldkaart moet zetten. Een gesprek over de leiders van morgen en de impact ervan op de Scheldestad: “We moeten het talent in onze regio koesteren. Samen kunnen ze ongelooflijk hard doorwegen in het duurzaamheidsdebat.”

14 oktober