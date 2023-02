Tramverkeer tussen Mortsel en Antwerpen verstoord door aanrijding

Antwerpen/Wilrijk Nederlan­ders opgepakt net voor ze aanslag wilden plegen tegen woning in Wilrijk

De Antwerpse politie heeft donderdagochtend rond 5 uur twee Nederlanders gearresteerd die op het punt stonden een aanslag te plegen tegen een woning op de Boomsesteenweg in Wilrijk. Er is ook een vuurwapen in beslag genomen. De bewoner is enkele jaren geleden al eens het doelwit geweest van een aanslag in het drugsmilieu.

10:33