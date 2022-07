Tramlijnen 7 tot en met 15 compleet verstoord door probleem met bovenleiding: geen tramverkeer tussen Antwerpen en Mortsel

Antwerpen Een van de oudste woningen van Antwerpen staat te koop voor 365.000 euro: “Niet voor niets beschermd monument”

Huis de Stove, een van de oudste woningen van Antwerpen, staat te koop. Deze hoekwoning of ‘diephuis’ werd gebouwd in 1612 in de Wijngaardstraat, vlakbij het Hendrik Conscienceplein. Een nieuwe eigenaar trekt er in voor 365.000 euro.

