Tramlijn 8 verstoord door probleem met bovenleiding: “Stations Zegel, Ommegang en Astrid niet bediend door lijn 8.”

Antwerpen Spookrij­der die wegvlucht van politie veroor­zaakt frontale botsing op Antwerpse Ring: “Hij had drugs in de auto liggen.”

De Antwerpse Ring was zaterdagmiddag een tijdlang afgesloten nadat een spookrijder een frontale aanrijding had veroorzaakt met een ander voertuig. Het bleek te gaan om een Nederlands voertuig dat was weggevlucht van een politiecontrole op de A12 in Stabroek. Volgens het Antwerps parket zouden er drugs bij hem in de auto zijn aangetroffen. De man is meegenomen voor verhoor.

3 april