Tramlijn 7 tijdelijk ingekort door werken op Grotesteenweg in Berchem

Eresaluut aan Antwerp: “Met die supporters forceer je al eens makkelij­ker een mirakel of twee”

Nee, die loepzuivere trap van Toby Alderweireld en de aardschok van 7 op de schaal van Richter in Deurne en omstreken: daar kun je ook als Beerschot-supporter niet onbewogen bij blijven. Toby verloste na 66 jaar niet enkel Antwerp, maar ook een stad die na sportief overwicht tussen de twee wereldoorlogen - zeven titels voor Beerschot, twee voor Antwerp - de scepter moest laten aan Brussel, Luik en Brugge. Erger nog: Lier, Mechelen, Beveren, Gent en Genk pakten titels waar we in Antwerpen van bleven dromen.