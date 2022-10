Tram ontspoord in Antwerpen na aanrijding door bus

Antwerpen Opnieuw loodzware Antwerpse ochtend­spits door werken aan viaduct

De tweede fase van de werken aan het viaduct in Merksem zijn gisterenavond rond 23 uur van start gegaan. Dat veroorzaakt wederom een zware ochtendspits met stevige files in de regio Antwerpen. Er staat een file over de hele lengte van de Antwerpse ring en zoals gevreesd ook op de daar toekomende snelwegen. De Liefkenshoektunnel is weer tolvrij richting Nederland.

9:53