Trainer van speciale eenheden zelf veroordeeld voor geweld tegen politie

Antwerpen "Honden knuffelen geeft mentaal welzijn een boost": UAntwerpen organi­seert Mind Matters Week

Om het belang van mentaal welzijn in de verf te zetten, organiseert UAntwerpen van 14 tot 18 november de Mind Matters Week. Studenten kunnen lezingen over prestatiedruk, webinars over socialemediagebruik en debatten over motivatie bijwonen, maar er zijn ook sessies yoga op het MAS, er kan geknuffeld worden met hondjes en de campus krijgt een miniboerderij.

