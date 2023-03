Tractor ramt tram op de Noorderlaan: hinder voor verkeer

“We kunnen ‘safer space’ niet garanderen”: iftar voor LG­BTQ+-mos­lims in De Roma afgeblazen

LGBTQ+-ers worden in de islamcultuur nog té vaak scheef bekeken. Om het taboe te doorbreken zou eind deze maand in het Borgerhoutse cultuurhuis De Roma een ‘Queer Iftar’ worden gehouden: een iftar - de maaltijd die na zonsondergang wordt gegeten tijdens de ramadan - voor moslims uit de community. Zóu. Want het evenement is afgeblazen: de organisatie vreest voor de veiligheid van de bezoekers nadat er op sociale media heel wat kwade reacties verschenen.