Track & trace leidt politie naar gestolen gsm én de verdachte van de diefstal

Antwerpen Celstraf en rijverbod geëist voor chauffeur die zusjes doodreed in Lange Leemstraat: “Zijn verantwoor­de­lijk­heid is verplette­rend”

De procureur heeft vrijdag een jaar cel, 8.000 euro boete en achttien maanden rijverbod geëist voor de vrachtwagenchauffeur die vorig jaar twee zusjes had doodgereden in de Lange Leemstraat. De advocaat van de beklaagde vroeg om een mildere straf: “Mijn cliënt heeft het bijzonder moeilijk. Alle dagen speelt de film in zijn hoofd opnieuw af met de vraag hoe het is kunnen gebeuren.”

21 oktober