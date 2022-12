TotalEnergies gaat overstag: forse milieu-investeringen in Antwerpse olieraffinaderij

Wilrijk Bewoner (67) sterft nadat hij brandende woning binnen­loopt en bevangen raakt door de rook

Een 67-jarige man is zaterdagavond overleden na een brand in een woning in de Jozef Kennislei. De man was na het uitbreken van de brand de woning ingelopen, maar geraakte bevangen door de rook. De reanimatie mocht niet baten. Twee andere personen werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

18 december