Tot 5 jaar cel voor ‘phishers’ die slachtoffers beroofden van duizenden euro’s en een minderjarige bedreigden: “Van één gezin stalen ze 50.000 euro”

Antwerpen Antwerp Gateway vergroot container­ca­pa­ci­teit aanzien­lijk met automati­sche stapelkra­nen

Op de Antwerp Gateway-terminal in de Antwerpse haven zijn vrijdag nieuwe automatische stapelkranen in gebruik genomen. De containercapaciteit neemt zo aanzienlijk toe in de haven, en zal ook de komende jaren blijven stijgen, klinkt het.

25 november