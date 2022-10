Topruiter Ludo Philippaerts eist 1 miljoen euro schadevergoeding voor overleden paard Amaretto D’Arco

Antwerpen Nieuw pokérestau­rant stunt met pokébowls voor 1 euro

In de Wiegstraat, aan de Wilde Zee in Antwerpen, opent op 18 oktober het nieuwe pokérestaurant Poké House. Om de negende vestiging van de keten in België te vieren, kunnen liefhebbers op de openingsdag van het restaurant een pokébowl kopen voor één euro.

17 oktober