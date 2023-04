Topchef Seppe Nobels vernieuwt traditionele Pelgrimstafel op Witte Donderdag: “Ik voelde meteen een band met Instroom Academy”

Hoe moet CD&V in Antwerpen nu verder na breuk met oud-boeg­beeld Marc Van Peel (73)? “Misschien denken ze wel: wat we in de stad verliezen, compense­ren we in de Kempen”

Marc Van Peel die breekt met CD&V, een gemeenteraadslid dat zijn gevoel deelt: hoe moeten we de mogelijke gevolgen inschatten voor een partij die in Antwerpen al zwak staat? We vroegen het aan Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer, politicoloog Dave Sinardet en voormalig cultuurschepen Philip Heylen. “Ik zie het zeer somber in voor CD&V”, zegt Sinardet.