Topchef Karen (37) kookte voor de Obamas en Beyoncé, en opent nu plantaardig restaurant in de Antwerpse Brederodebuurt

AntwerpenMeghan Markle, Beyoncé en Jay Z, Michelle en Barack Obama: noem een superster en Karen Shu (37) heeft hun smaakpapillen wellicht al verwend. De Amerikaanse topchef ruilt na achttien jaar echter het blitse leven in Amerika in voor een eigen restaurant in de Brederodebuurt. Met een volledig plantaardig menu en een minimalistisch interieur en hoopt ze nu Antwerpse harten te veroveren: “Koken voor de sjeiks in Qatar was een ervaring, maar ik ben verliefd geworden op deze stad.”