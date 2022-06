“Toen ik in de put zat, heeft zij m’n leven gered”: massa fans blijft toestromen uren vóór concert Billie Eilish in het Sportpaleis

AntwerpenHet is bijna zover: om 18.30 uur gaan de deuren van het Sportpaleis open voor de duizenden wachtende fans van Billie Eilish. Al sinds gisterenochtend 9 uur staan mensen van over de hele wereld in de rij, en ook vandaag stroomt de mensenmassa druppelsgewijs toe. Wij gingen nog eens langs en ontdekten de magie van de Britse electropopsensatie.

De entourage van Billie Eilish ziet liever geen pers achter de ingang van het Sportpaleis verschijnen, maar ook voor die lijn staan een hoop enthousiaste fans te wachten. De Braziliaanse vlag van Beatriz wappert nu nog niet, al zal de dertienjarige geen seconde van het concert stilzitten: “Eigenlijk heb ik zitplaatsen, maar ik ben wel van plan om te dansen”, lacht ze verlegen. Beatriz reisde namelijk een heel eind om haar idool voor het eerst live te zien: “Ik ben speciaal met mijn papa van São Paulo (een grootstad in Brazilië, red.) naar Antwerpen gereisd voor dit concert. Best ver ja, maar initieel stonden er geen concerten van Billie in mijn land gepland. Voor Antwerpen waren er nog tickets over. Geen goede op het middenplein, maar het is tenminste iets.”

“Concert van haar leven”

Intussen is haar vader aan komen wandelen. De plaspauzes zijn een welkome afwisseling van al dat wachten: “Het is wel een grote onderneming om voor één concert naar Europa te vliegen, maar we combineren het met een rondreis door Europa. Antwerpen bezoeken we helaas maar één avond, vandaag dus, maar Rome en Parijs staan de komende twee weken nog op de planning. Voor mijn dochter is dit het concert van haar leven, voor mij eerder quality-time met mijn dochter.”

Volledig scherm Ook mensen met zitplaatsen wachten enkele uren voor de aanvang van het concert op de koude stenen aan de ingang van het Sportpaleis. © Klaas De Scheirder

Voor Beatriz is Billie Eilish meer dan louter een zangeres: “Billie heeft mijn leven gered. Exact een jaar geleden werd er een depressie bij me vastgesteld. Ik was de wanhoop nabij, en probeerde er een einde aan te maken. Maar toen heb ik Billie ontdekt en zij heeft me uit die put getrokken. We hebben bijna alles met elkaar gemeen. Zij heeft een ijzertekort, ik ook! Ik schrijf ook muziek, gebaseerd op die van haar. Het is echt crazy.”

Volledig scherm Jutta (18) en Chloé (16). © Klaas De Scheirder

“Niet te veel poespas”

Wat verderop zitten vriendinnen Jutta (18) en Chloé (16) uit respectievelijk Antwerpen en Ronse te fantaseren over het verloop van de avond: “We hebben toegewezen zitplaatsen, dus op zich hoeven we hier niet zo vroeg te zijn. Toch wilden we wat eerder komen, thuis wachten is ook maar stom.” De magie van Billie Eilish? Dat is te veel om op te noemen volgens Jutta: “Het is ten eerste straf dat ze zo jong is begonnen en dat ze zo’n goede band heeft met haar broer. Of dat de band met mijn broer heeft verbeterd? Nee niet per se, maar ze is echt iemand om naar op te kijken. Ze is ook heel normaal, niet te veel poespas. Ze inspireert me in het dagelijkse leven en op haar documentaire ben ik erachter gekomen dat we heel veel gemeenschappelijk hebben. Ik kijk ongelooflijk hard uit naar de avond, al anderhalf jaar.”

Tickethouders van het middenplein kunnen al sinds 8 uur ‘s ochtends na aanmelding terecht in wachtzones. Speciaal voor dit concert heeft het sportpaleis een extra maatregel met een bandjessysteem toegepast. Wat dat inhoudt, lees je hier. De security laat weten dat er intussen zo’n 1.500 van de 5.000 tickethouders van het middenplein toegekomen zijn. Ze roepen de fans met toegewezen plaatsen op om pas bij de aanvang van het concert toe te komen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

Volledig scherm Tickethouders van het middenplein kunnen al sinds 8 uur ‘s ochtends na aanmelding terecht in wachtzones. © Klaas De Scheirder

