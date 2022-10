Toch nog 18.000 passagiers in september voor luchthaven, werken aan startbaan op schema: “We heropenen op 26 oktober”

De zomervakantie liet een terugkeer naar passagierscijfers van voor de coronapandemie zien. Met 64.529 passagiers scoorde Antwerp Airport slechts 3 procent lager dan in 2019. Die positieve ‘flow’ moest voor vijf weken worden onderbroken vanaf 19 september. Aannemersgroep Willemen-Aaertssen begon toen aan de renovatie van de start- en landingsbaan.

Slecht weer

Wim Verbist: “Door het regenweer liepen we de eerste week wat achterstand op. De aannemer kon de onderlagen voor het asfalt niet gieten. Intussen zitten we op opnieuw goed. Er is een zondag extra gewerkt. Komende maandag, 10 oktober, wordt de toplaag van de start- en landingsbaan gegoten. Daarna moeten we nog nieuwe ledverlichting steken en de markeringen in orde brengen.”

Opstijgen en landen wil je in de veiligste omstandigheden doen. “Een inspectievliegtuig uit Frankrijk gaat rond 18 oktober de ‘papi’s’ controleren. Dat systeem helpt piloten aan de juiste dalingshoek voor hun toestel. Je weet dan of je te hoog of te laag zit. En dan kunnen we aftellen naar de heropening op woensdag 26 oktober.”

Opwaaiend stof

De voorbije week was er bij buurtbewoners even wat beroering over het opwaaiende stof tijdens de werken. Dat zou PFAS kunnen bevatten. “We hebben onze brandweer gevraagd om elke twee uur voor een watergordijn te zorgen”, zegt Verbist.

