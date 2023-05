TITELKOORTS. Zenuwen nemen toe voor titelmatch van Antwerp tegen Union: volg alle supportersgekte in deze blog

Forum der Joodse Organisa­ties noemt uitspraken Value Trading “antisemi­tisch”

In een persbericht op zijn website noemt het Forum der Joodse Organisaties (FJO) de recente uitspraken van goudraffinaderij Value Trading “antisemitisch”. Value Trading zou zich proberen te verdedigen door van de situatie een “Joods” probleem te maken. Het FJO eist onmiddellijke excuses aan de Joodse gemeenschap. Indien ze die niet krijgen, volgen “gepaste juridische stappen”.