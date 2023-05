TITELKOORTS. Ontgoocheling alom bij Antwerpfans na gelijkspel en gemiste kans: volg alle supportersgekte in deze blog

Update Brand in kledingwin­kel aan Wapper in Antwerpen

In een kledingwinkel in de Schuttershofstraat in Antwerpen, vlak bij de Wapper en Meir, woedt momenteel een brand. “De brand is onder controle, maar we hebben nog wel even tijd nodig om alles opnieuw veilig te krijgen. Blijf de omgeving vermijden en geef ruimte aan onze collega’s”, meldt de Antwerpse Brandweer.