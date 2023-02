Timothy (33) deelt honderden rozen uit aan eenzamen op valentijn: “Alleen zijn, is stille killer”

ANTWERPENRozen uitdelen aan eenzamen op valentijn. Dat is wat Timothy Timmerman (33) uit Antwerpen al voor het derde jaar op rij doet. Deze keer haalde hij meer dan tweeduizend euro op en kon hij alle registers opentrekken. Een team van 24 vrijwilligers gaat dinsdag op pad in maar liefst acht steden en twee Antwerpse rusthuizen om de blijde liefdesboodschap te verkondigen met een bloemetje. “Ook jonge mensen voelen zich dikwijls eenzaam, maar er heerst een taboe rond.”

14 februari 2021. Valentijnsdag in lockdowntijden. Timothy Timmerman verveelt zich en beseft dat hij wellicht niet de enige is. “Ik heb mijn eigen grootouders in eenzaamheid zien overlijden”, zegt Timothy. “Op momenten als valentijn of andere feestdagen zoals Kerstmis, wordt die eenzaamheid nog eens uitvergroot. Dat zijn geen leuke dagen voor mensen die alleen zijn. Maar tegelijkertijd hangt er ook een zeker taboe rond. Eenzaamheid kan een stille killer zijn, ook voor jonge mensen. Het is een aandachtpunt waar ik met deze actie op wil hameren.”

Klein gebaar

“Het is geen manier om mezelf beter te voelen”, benadrukt Timothy nog. “Ik doe dit enkel om iets te kunnen betekenen voor andere mensen. Ook al is het maar een klein gebaar. Een domme roos geven aan iemand, kan zijn of haar dag maken. Eigenlijk heb je daar zelfs geen bloem voor nodig. Behulpzaam zijn of een vriendelijk woord geven, kan al genoeg zijn”, zegt de vertegenwoordiger van een supplementenbedrijf.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Timothy heeft zijn eerste roos al uitgedeeld. © Klaas De Scheirder

Drie jaar geleden deelde Timothy om die reden honderd rode rozen uit op pleinen in Antwerpen zoals Grote Markt en Groenplaats. Die betaalde hij uit eigen zak. Vorig jaar deed hij exact hetzelfde maar voor valentijn 2023 zag hij het grootser. Het initieel plan was om 1.500 euro op te halen via crowdfunding zodat hij driehonderd rozen kon uitdelen in vijf verschillende steden.

Acht steden

“Uiteindelijk heb ik meer dan 2.000 euro opgehaald”, glimlacht Timothy. “Daarmee kan ik met honderden rozen acht steden aandoen, niet enkel Vlaamse steden als Antwerpen, Oostende en Hasselt maar ook over de grens in Den Haag en Amsterdam. Met het overige geld delen we nog eens tweehonderdvijftig bloemetjes uit in twee Antwerpse woonzorgcentra.”

“Ik ben blij dat mijn actie zo goed gesteund wordt, zowel financieel als logistiek, want ik kan beroep doen op 24 vrijwilligers om al die rozen uit te delen. Ik ben daar erg dankbaar voor. Bovendien is het goed dat ik vrouwelijk gezelschap heb om de bloemen weg te geven, zodat ik niet te veel als een leurder of louche verkoper overkom”, lacht hij.

De bloemen worden dinsdag op Valentijnsdag uitgedeeld. In Antwerpen gaat Timothy zelf op stap met een team van zes vrijwilligers.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.