Tim (30) vraagt Sanne (29) ten huwelijk bovenop het Havenhuis tijdens magisch vuurwerk: "Tweede optie was op de boot geweest”

“Afgelopen maanden zij hij steeds: ‘als er een romantisch moment is, is het tijd om mijn veters te strikken’, lacht ze, duidelijk onder de indruk van wat er zich vijf minuten geleden afspeelde. “Hij deed het een paar keer als grap, ik had dus geen idee wanneer het daadwerkelijk zou gebeuren.” Het gebeurde dus, om 22.30 uur op 23 juli 2022 bovenaan het Havenhuis in Antwerpen. “Wat voor bruiloft ik wil? Dat moeten we nog bespreken, maar het mag zeker heel sprookjesachtig zijn.” Voor de toegewijde officier hoeft het niet per se op een schip plaats te vinden. “We hebben er hier al op de Tall Ships van kunnen profiteren. Wat we precies doen, dat zien we nog wel.”